محافظة القاهرة: انطلاق خطة تطوير ميدان رمسيس قريبا

تشهد محافظة القاهرة إقامة العديد من المشروعات في مختلف المجالات من أجل خدمة أفضل للمواطنين، ومن آخر الأعمال المقرر تنفيذها قريبًا، إعادة تخطيط ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون وفق قرار رئيس الوزراء بهدف الارتقاء بالمنطقة وتوسعة ميدان رمسيس وتطويره والحد من أي زحام مروري في تلك المواقع.

وتستهدف خطة تطوير ميدان رمسيس إقامة موقف متعدد الطوابق لاستيعاب السيارات واستبدال موقف القللي بشكل مؤقت والعمل على حصر المباني المواجهة لأرض الصوامع والموجودة بالقرب من قسم الأزبكية.

عدم الإضرار بالمواطنين

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة لـ«الوطن» أنه لن يضار مواطن من أعمال التطوير وخطة إعادة التخطيط التي تستهدف رمسيس والسبتية وكوبري الليمون وما سيتم بدافع توفير حياة كريمة للمواطنين وإحداث تطوير لميدان رمسيس، كما يتم في مختلف ميادين القاهرة والحد من الإشغالات وأي زحام وإجراء توسعات بالطرق، كما يحدث في كل ربوع القاهرة من محاور وطرق تحدث نقلة حضارية ومنع أي اختناقات مرورية، وتساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير خدمات مناسبة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

طفرة في المشروعات

وأوضح أن القاهرة تتمتع بنصيب كبير في المشروعات إذ شهدت طفرة في إقامة أكثر من 5 آلاف مشروع وجار العمل على مشروعات أخرى في مجال الطرق والمحاور والصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات بإقامة سكن بديل أو تطوير المناطق غير المخططة من أجل الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.