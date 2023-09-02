كيف تمنع فيسبوك من استخدام بياناتك سرا لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

يتيح موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المملوك لشركة «ميتا» مفتاح الإيقاف الذي يتيح للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يريدون استخدام بياناتهم في تقنية الذكاء الاصطناعي للشركة أم لا.

وبحسب تقرير نشره CNBC، يمكن للمستخدمين من داخل مركز المساعدة على موقع فيس بوك، الوصول إلى نموذج يطلب من «ميتا» حذف أو فحص أو تحرير المعلومات من مصدر خارجي (طرف ثالث) عن أنفسهم والتي يمكنها تغذية الذكاء الاصطناعي (AI) لتدريبه.

وأشارت «ميتا» إلى أنّ الطرف الثالث هي بيانات متاحة للجمهور على الإنترنت أو يتم الحصول عليها من خلال مصادر مرخصة. ووفقا للشركة، تشكل هذه الفئة من المعلومات جزءًا من مليارات نقاط البيانات الهائلة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، والتي تستخدم القدرات والأنماط التنبؤية لإنشاء محتوى جديد.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل، والتعرف على كيفية إلغاء استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي اضغط على الرابط من هنــــــــا.