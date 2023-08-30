خطوات الدخول على «فيس بوك» في حالة نسيان كلمة المرور

يتعرض البعض لنسيان كلمة المرور، عند الدخول إلى الحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويمكن إتباع عدة خطوات، لإستعادة كلمة السر، عن طريق البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف، بالذهاب إلى حساب «جوجل»، واختيار مدير كلمات المرور، حتى تظهر كلمة السر، التي يمكن تعيينها، من خلال النقر على أيقونة المعاينة، ثم تسجيل الدخول إلى حساب الفيس بوك.

ويمكن تعيين كلمة مرور جديدة، بشرط إدخال عنوان البريد الإلكتروني، أو رقم هاتفك المحمول المرتبط بالحساب، ولمزيد من التفاصيل، اضغط على هذا الرابط.