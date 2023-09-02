رئيس هيئة التنمية الصناعية: شركات أجنبية كثيرة تطلب الاستثمار في مصر

أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مصر بما تصدره من تحفيزات استثمارية واقتصادية أصبحت واجهة قوية للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر لها اتفاقيات تجارية مع أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم في أوروبا وأفريقيا والأمريكتين.

أهمية دخول مصر لتجمع بريكس

وشدد محمد عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، على أهمية دخول مصر لتجمع بريكس، موضحا أن مصر تتحول من الاستيراد إلى التصنيع وأصبحت سوقا قوية والتوزيعة العالمية الجديدة تجعل مصر واجهة متوسطة من ناحية المكان والتجارة.

شركة نمساوية تطلب إقامة مصنع جديد بمصر

وعلق المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، على طلب شركة نمساوية إقامة مصنع جديد بمصر، قائلًا: «هي شركة عالمية وكانت تصدر لمصر كميات كبيرة وضخمة، والآن ستصبح شركة منتجة وستصدر للسوق المحلية والعالمية.. توجد شركات أجنبية كثيرة تطلب الاستثمار عندنا».

وشدد على أن المناخ الاستثمار والاقتصادي في مصر جذاب جدًا، وهناك نقلة مختلفة في التعامل وإصدار الرخص وتوفير الأراضي الصناعية، وهناك دعم من القيادة السياسية على أعلى مستوى.