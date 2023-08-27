كيف تستفيد مصر من تجمع «بريكس» وماذا ستقدم له؟.. محمد الباز يجيب

أجاب الإعلامي الدكتور محمد الباز، على سؤال تلقاه من أحد متابعي برنامجه «آخر النهار» يقول ماذا تستفيد مصر من تجمع «بريكس»، بعد الدعوة الرسمية لمصر من قبل التجمع الاقتصادي، للانضمام رسميا في يناير 2024، كما أجاب أيضا على سؤال ماذا يستفيد تجمع «بريكس» من انضمام مصر لعضويته.

وقال الباز، خلال حلقة برنامج «آخر النهار»، والمذاع عبر فضائية «النهار»، إن دول «بريكس» الخمسة، عندما تلقوا طلبات من 23 دولة، قبلوا 6 دول فقط، ومعنى ذلك أن الأربع دول المؤسسة لـ«بريكس» وهي (الصين والهند والبرازيل وروسيا، إضافة لجنوب أفريقيا التي انضمت لاحقا في 2010)، مؤكدًا أن المجموعة الأساسية مثلما ستفيد الدول الست المنضمة حديثا ستستفيد منهم.

أهمية المساهمة المصرية في «بريكس»

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي، أن مصر عندما تنضم لهذا التكتل هل سنكون عبئًا وعالة عليهم أم ستكون لنا مساهمة وسنفيدهم كما يفيدوننا؟ مجيبا بأن الطبيعي أننا سنفيد التكتل لأننا سوق تجارية كبيرة، والتبادل التجاري بيننا سيكون أسهل.

وتساءل الباز، هل سنكون قادرين على تسديد مقتضيات الانضمام لهذا التكتل من الصناعة والزراعة والسياحة لاستيعاب السياح من دول «بريكس»، مؤكدًا أن الاجتماعات التي قام بها الرئيس السيسي اليوم، من لقائه بوزير التجارة والصناعة ووزير السياحة والآثار، بحضور رئيس الوزراء، تؤكد على تحرك مصر في هذه الاتجاهات.