أسباب جفاف العين وخطورته.. إليك أبرز الأعراض وطرق الوقاية

أوضح الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة عين شمس، في تصريحات تليفزيونية، أن جفاف العين من أشهر الأمراض المنتشرة على مستوى العالم، إذ يعاني من أعراضه أكثر من 80-90% من المصريين بدرجات متفاوتة، ويحدث نتيجة انخفاض انتاج الدموع، ما يجعل المصاب به يشعر بعدم الراحة عند أداء مهامه اليومية، نتيجة معاناته من أعراض الجفاف المتمثلة في الأحمرار وتشوش الرؤية، وصعوبة بقاء العين مفتوحة، وغيرها.

أسباب جفاف العين

ومن الأسباب الأخرى لـ جفاف العين نسداد القناة الزيتية الموجودة على حافة الجفون، نتيجة التهاب جفن العين الخلفي، أوقلة رمش العين، أو وجود مشكلات في الجفن، مثل وجود جفن يتجه للخارج، أو وجود جفن يتجه للداخل، وتتثمل أبرز أعراض جفاف العين في أحمرار العين، والشعور بالحرقان وشكشكة العين.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنــــــــــــا.