طرق تجنب جفاف العين في الشتاء.. لا تشارك أغراضك الشخصية مع الآخرين

يؤثر الطقس البارد على مختلف أجزاء الجسم، ومنها العين، إذ يمكن أن يصيبها بمجموعة من الأمراض مثل التهاب العين وتورمها، فضلا عن الجفاف، ولذلك يجب اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي المشكلات الصحية التي يمكن أن تصيبها خلال هذا الفصل، وتستعرض «الوطن»، بعض الأعراض الشائعة لجفاف العين، وكيفية الوقاية من الالتهابات خلال فصل الشتاء.

ومن جهته قال الدكتور محمد الشافعي، استشاري طب وجراحة العيون جامعة المنصورة، إن الطقس البارد يؤثر بشكل كبير على أعيننا، فمعظم الناس بسبب برودة الجو تفضل أن تبقى داخل الأماكن المغلقة، لكونها دافئة وجافة، والتي تؤدي إلى تهيج العين وإصابتها بالجفاف.

أعراض جفاف العين

وأضاف «الشافعي»، أن أعراض جفاف العين الشتوي يميل إلى الحدوث في كلتا العينين، وتكون أسوأ لمن يرتدون العدسات اللاصقة، مشيرا إلى أبرز الأعراض ومنها، إحساس لاذع أو حكة في أحد العينين عيون دامعة، وجود مخاط خيطي حول العينين أو داخلهما، فضلا عن الحساسية الشديدة للضوء، وعدم الوضوح في الرؤية.

وأوضح استشاري طب وجراحة العيون جامعة المنصورة، أن أفضل الطرق للوقاية من حساسية العين هي، أخذ قسط من الراحة والنوم العميق، تجنب مسبباتها خاصة حبوب اللقاح، الأتربة، والغبار، مضيفا أنه من المهم تجنب أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية، مع وضع كمادات المياه الباردة على العين لمدة ثلاث مرات يوميا.

استخدام النظارات الشمسية

وأكد ضرورة استخدام النظارات الشمسية الأصلية، عدم استخدام العدسات اللاصقة لأنها تزيد من أعراض الحساسية، وأيضا تجنب أنواع الماكياج التي تسبب الحكة الشديدة للعين، وفي حالة تورم العينين يتم عمل مساج خاص لهما.

وأشار إلى أنه في حالة الإصابة بالتهابات شديدة في العين يوصى بتجنب انتقال العدوى للآخرين، حيث ينصح بتجنب ملامسة اليدين للعين، غسلهما في أوقات متقاربة، وتغيير المناشف و أغطية الوسائد بانتظام، بالإضافة إلى عدم مشاركة الآخرين في الأغراض الشخصية.