البنك الأهلي و«الوادي الجديد» يتعاونان لدعم المشروعات الزراعية

أعلن البنك الأهلى المصرى عن توقيع بروتوكولى تعاون مع محافظة الوادى الجديد بهدف توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبَل المحافظة، سواء بنظام المطور الزراعى من خلال شركات يتم تحديدها من قبَل المحافظة تتولى توصيل المرافق وتأهيل الأراضى ومد شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية، أو الأراضى المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين، وكذا التعاون فى مجال طرح الأراضى المميزة بالمحافظة، سواء (البيع/ المشاركة/ حق الانتفاع). وقد قام بتوقيع البروتوكولين الدكتورة حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، وسعد محيى الدين، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخالد هلال رئيس أمناء الاستثمار بالبنك البنك الأهلى المصرى.

وعقب التوقيع أعرب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول الذى يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص عمل جديدة بما يساهم فى علاج مشكلة البطالة، خاصة فى المجالات التى تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتى يأتى على قمتها مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، وبصفة خاصة فى مناطق محافظة الوادى الجديد الغنية بالأراضى الزراعية الممتدة التى تتيح المجال للتوسع فى التنمية الزراعية التى تُعد إحدى أهم خطط الدولة فى التنمية بشكل عام والتى تتضمنها استراتيجية مصر 2030، مؤكداً على متانة الدور المحورى المتنامى الذى يضطلع به البنك الأهلى المصرى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البروتوكول يأتى ضمن استراتيجية البنك وخططه الطموحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، وبصفة خاصة القطاع الزراعى لما له من أهمية استراتيجية فى سد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد من الخارج والقدرة الفائقة على توفير فرص عمل باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة.

كما أوضح أن الغرض من البروتوكول هو توفير كافة التسهيلات الائتمانية من تمويل قيمة شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية والميكنة الزراعية وتمويل الدورة الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية للمشروعات المطروحة من قبَل محافظة الوادى الجديد، سواء بنظام المطور الزراعى من خلال شركات، يتم تحديدها من قبَل المحافظة، تتولى إنشاء كافة المرافق وتأهيل الأراضى ومد شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضى المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين بما يضمن تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة وصولاً للنهوض بالاستثمار فى مصر.