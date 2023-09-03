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حظك اليوم برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي.. اكتسب مهارات جديدة

كتب:

صفية النجار
12:09 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
برج الدلو

برج الدلو

الطاقة الإبداعية والمشاركة في الأعمال الخيرية وبر الوالدين وصلة الرحم، صفات مميزة لمواليد برج الدلو، الذي لا يستطيع أحد فرض رأيه عليه، رغم عدم قدرته على التركيز والالتزام بهدف واحد في الحياة، بسبب شخصيته المتقلبة والعنيدة، لكنه لديه مهارات تواصل اجتماعي، وحب المرح والفكاهة والذكاء والشخصية المستقلة.

ونستعرض تفاصيل حظك اليوم برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأحد 3-9-2023، وفق الموقع الخاص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنصح الأفلاك برج الدلو اليوم بمحاولة الاستفادة من الفرص المهنية التي تأتي لك خلال الفترة الحالية، والحرص على اكتساب المهارات التي تحتاج إليها في العمل.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصح الأفلاك برج الدلو بالحرص على تجنب السيطرة على شريك حياتك، كما يجب أن تبتعد عن الأمور التي تؤدي إلى الخلاف بينكما.

مشاهير برج الدلو 

ومن مشاهير برج الدلو ياسمين صبري وأحلام ولطيفة ونسرين طافش ونادين لبكي.

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بقلم صفية النجار