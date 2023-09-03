أنشطة «البيئة» في أسبوع: التحضير لمؤتمر «COP 28» وتركيب محطة لرصد جودة الهواء

استعرضت وزارة البيئة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الحصاد الأسبوعي وأبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلقة الأسبوع الماضي، خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 2 سبتمبر الجاري، والتي تستعرضها «الوطن» كالتالي:

أبرز أنشطة «البيئة»

الاثنين الموافق 28 أغسطس:

- زيارة ميدانية لموقع تنفيذ مشروع إقامة نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بمنطقة «القابوطي» ببورسعيد.

- المشروع يعد نموذجًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وله مردود إيجابي للحفاظ على البيئة وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.

الثلاثاء الموافق 29 أغسطس:

- بحث فرص الاستثمار في تدوير مخلفات البناء والهدم.

- إنتاج الجلاتين الدوائي من مخلفات المجازر.

- بحث فرص تنفيذ أول مركز لتدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء بالتعاون مع القطاع الخاص في مصر كتجربة رائدة يمكن تكرارها والبناء عليها.

الأربعاء 30 أغسطس:

- انعقاد الاجتماع السابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

- اعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2023-2022.

الخميس الموافق 31 أغسطس:

- بحث آليات تنفيذ الملتقى المصري للطريق نحو مؤتمر المناخ «COP28».

- بحث آليات حشد المشاركة المجتمعية والشباب والقطاع الخاص بالأفكار والأطروحات والتجارب الرائدة في الجناح المصري بمؤتمر المناخ المقبل «COP28» في دبي.

الجمعة الموافق 1 سبتمبر:

- الانتهاء من تركيب محطة رصد جودة الهواء بمحافظة بورسعيد.

- ربط محطة كهرباء اسيوط ومصنع حلوان للأسمدة بمنظومة الرصد الإلكترونية للانبعاثات الصناعية.

- وصل عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى 121 محطة.

- الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء «الوليدية» بمحافظة أسيوط.

- بلغ عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، 94 منشأة تمثل 469 مدخنة.