«الفلاحين» تكرّم وزيرة البيئة على دورها في حل أزمة حرق قش الأرز: حولتها إلى منحة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنّ مجلس إدارة النقابة العامه للفلاحين، كرّم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، لنجاحها في تحويل أزمة حرق قش الأرز، وما تتسبب فيه من سحابة سوداء، إلى منحة تعود بالنفع على المزارعين، وتقضي على التلوث البيئي الناتج عن عمليات الحرق.

نقيب الفلاحين: الوزيرة تخلق حلولا لمشاكل وتحولها منافع

وأضاف أبوصدام، أنّ الوزيرة تستحق التكريم لأنها دوما ما تخلق حلولا لمشاكل موجودة، وتحويلها إلى منافع للمزارعين كما حدث في ملف الوقود الحيوي، بما يخدم البيئة ويزيد العائد الاقتصادي للفلاحين.

وتابع نقيب الفلاحين، أنّ الوزيرة من القيادات الحكومية القريبة من الفلاحين، والتي تسعي بكل جهد طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين معيشتهم والحد من آثار التغيرات المناخية السلبية.

وأشار أبوصدام، إلى أنّ وحدات الوقود الحيوي التي تهتم بها الوزارة، تحقق عائدا اقتصاديا للمزارعين وتوفر سماد عضوي، وتساهم في الحفاظ على البيئة نظيفة.

وأكد عبدالرحمن، أنّ الوزيرة مثال للقيادة الكريمة التي تُحسن التعامل مع الفلاحين، وأنّها خير مثال للمرأة المصرية التي أثبتت للعالم قدرة المرأة المصرية على القيادة وتحقيق الإنجازات وتحويل الأزمات إلى منح وتحويل الأزمة إلى فرصة، وهي تقود دفة التحول الجذري لقطاع البيئة في مصر بجدارة جعلتنا نرى ما كنا نتمناه حقيقة على أرض الواقع.