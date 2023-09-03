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تراجع سعر الشاي 22 جنيها للكيلو.. «مزاج المصريين بخير»

كتب:

حسن عثمان
12:10 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
الشاى

الشاى

«الشاي» المشروب الرسمي الأهم على مائدة المصريين، حاضرا في كل المناسبات وعلى كل الموائد، ولا غنى عنه في المنازل المصرية بمختلف طبقاتها، كما أنّه وقود العمل لدى أغلب «الصنايعية»، لدرجة أنّ «الإكرامية أو التبس» والتي يتم دفعها بشكل غير رسمي لمن يؤدي خدمة لغيره، يطلق عليها «الشاي».

22 جنيها تراجعا في سعر كيلو الشاي 

وحسب ما ذكرته بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء، شهد سعر الشاي تراجعا كبيرا في حدود 22 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو الشاي نحو 177 جنيها، مقابل 199 جنيها قبل نحو شهر تقريبا.

195 مليون دولار استهلاك المصريين 

وفي المقابل، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن أنّ استهلاك المصريين من الشاي بلغ 195 مليون دولار خلال 9 أشهر، بداية من «يناير – سبتمبر 2022»، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، في قائمة المدفوعات عن الواردات السلعية.

مصر السابع عالميا فى استهلاك الشاي 

وتأتي مصر الأولى عربيا والسابعة عالميا من حيث استهلاك الشاي، بحسب بيانات «ورلد توب اكسبورتس»، بمعدل 22.2% من استهلاك الدول العربية في 2021، وعلى المستوي العالمي تقع في المرتبة السابعة على قائمة الدول الأكثر استيرادا من الشاي العام الماضي.

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بقلم حسن عثمان