كم أنفق المصريون على شراء الشاي في 3 شهور؟ تقرير حكومي يوضح

ارتفع إنفاق المصريون على استهلاك الشاي، إلى 58.6 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري «يوليو – سبتمبر 2022» مقارنة بـ52.7 مليون دولار في الربع السابق «أبريل – يونيو 2022»، ومقارنة بـ45.3 مليون دولار في الربع المماثل من العام المالي الماضي «يوليو – سبتمبر 2021».

فاتورة استهلاك الشاي

كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، في قائمة المدفوعات عن الواردات السلعية، أن استهلاك المصريين من الشاي لم يسر على وتيرة تصاعدية، واتسم بالتباين في الأداء، حيث استهلك المصريون الشاي بـ45.3 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي «يوليو – سبتمبر 2021» ثم ارتفع الرقم في الربع التالي «أكتوبر – ديسمبر 2021» لـ53.9 مليون دولار.

تباين في أداء استهلاك الشاي

أشار التقرير الدوري، إلى أن الاستهلاك من الشاي بلغ ذروته عند 84 مليون دولار في الربع الثالث من العام «يناير – مارس 2022»، قبل أن يتراجع الاستيراد لـ52.7 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي «أبريل – يونيو 2022»، قبل أن يرتفع مجدداً في الشهور الثلاث الأولى من العام المالي الحالي «يوليو – سبتمبر 2022» لـ58.6 مليون دولار.

مصر الأولى عربيا والسابعة عالميا

تأتي مصر في مقدمة الدول العربية الأكثر استهلاكا للشاي، بحسب بيانات «ورلد توب اكسبورتس»، بمعدل 22.2% من استهلاك الدول العربية في 2021، وتقع بالمرتبة السابعة عالميًا على قائمة الدول الأكثر استيرادا من الشاي العام الماضي.