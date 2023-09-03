طلاب الجامعات يروون تفاصيل حفلات تخرجهم.. جابوا زفة نوبي وتامر عاشور

حفلات التخرج تكون مختلفة في كل محافظة عن الأخرى، فالبعض يتبع العادات والتقاليد الخاصة بتلك المحافظة مثلما يحدث في حفلات التخرج في جامعة أسوان التي يرتدي فيها الطلاب الزي النوبي وأيضا يتم تشغيل الأغاني النوبية والزفات النوبية.

حفلات التخرج في المحافظات

وأغلب الحفلات يسيطر عليها الطابع النوبي الذي يدل على المحافظة، فالبعض قد يرتدي الملابس النوبية، والبعض الآخر يشغل الأغاني النوبية ويرقص عليها احتفالا بتخرجه، وبعض الطلاب يستأجر فنانا نوبيا، بحسبما روته ياسمين بدري في حديثها لـ«الوطن».

وفي جامعة جنوب الوادي يحتفل الطلاب على الطريقة الصعيدية في حفلات تخرجهم، إذ يتم تشغيل الأغاني الصعيد والمزمار الصعيدي: «في حفلة التخرج بتاعنا شغلنا الأغاني الصعيدي والطبل الصعيدي وفي ناس بتجيب فرق صعيدية عشان ده بيدل على ثقافة البلد هنا» ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.