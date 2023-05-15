محمد فهيم عن إتقانه للهجة الصعيدية في عملة نادرة: حبي للغة العربية السبب

أعرب محمد فهيم عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "عملة نادرة" في رمضان الماضي، موضحا أن ترشيحه جاء عن طريق المخرج ماندو العدل في أول تعاون بينهما.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن المخرج ماندو العدل تحدث في رمضان قبل الماضي معه وتمنى العمل معه، ومع بداية تحضيره لمسلسل عملة نادرة تحدث معه من أجل الانضمام للمسلسل.

العمل مع فريق عمل عملة نادرة

وعن فريق العمل، قال إنه استمتع مع الكل سواء مدحت العدل الذي كتب حوارا مشوقا أو الفنان جمال سليمان المثقف للغاية، وباقي فريق العمل فكان الأمر ممتعا.

أما عن اللهجة الصعيدية، فأوضح أنه سعيد لتعاونه مع مصحح اللهجة عبد النبي الهواري والذي كان دائم الإشادة به وبلهجته، وذلك يرجع لحبه الكبير للغة العربية.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يذكر أن مسلسل "عملة نادرة" شارك في بطولته كل من نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو ريا، ندى موسى، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، محمد لطفي، أشرف مهدي، جومانا مراد، أحمد السلكاوي، بسنت السبقي، تامر ضيائي، أحمد البدري، حازم فؤاد، ومن إخراج ماندو العدل، ومن تأليف مدحت العدل.