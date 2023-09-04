خبير أثري: مجموعة السلطان حسن فخر العمارة الإسلامية القديمة

قال الدكتور أحمد رجب، أستاذ الآثار الإسلامية ونائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إنّ مجموعة السلطان حسن فخر العمارة الإسلامية القديمة، ولقبها كثيرون بـ«هرم مصر الرابع»، موضحا أنّه أثر ضخم الكبير وكبير، وأشاد كثير من المؤرخين ببنائه وبضخامته وعراقته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، أنّ الأثر الضخم يرجع إلى عصر دولة المماليك الثانية، فالأولى كانت دولة المماليك البحرية، والثانية «الجراكسة»، لافتا إلى أنّ مسجد السلطان حسن يرجع إلى دولة المماليك الأولى عام 757 هجرية 1356 ميلادية، ومن أنشأ المجموعة هو السطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون بن المنصور قلاوون، الذي يعد أشهر سلاطين دولة المملوك البحرية.

وأشار أستاذ الأثار، إلى أنّ السر في تميز معمار مجموعة السطان حسن، موقعه الاسترتيجي والمشهد الرائع الذي يتميز به، فكثيرون يشاهدونها وكأنّها قلعة أمام القلعة والمماليك اتخذوها حصنا، فضلا عن ضخامة المبنى بداية من البوابة إلى المدخل المنكسر، والكثير من الأماكن المتميزة بداخله.