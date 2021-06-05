أزمة مسجد السلطان حسن الأثري تصل إلى البرلمان

تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن انهيار جزء من الميضأة الأثرية الخاصة بمسجد السلطان حسن الأثري، مؤكدة على أنه وفقًا لما تم إصداره من قبل وزارة السياحة والآثار بيانا على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي Facebook تؤكد فيه أن الجزء الذي سقط من الرفرف ليس هو الجزء الأثري أو جزء منه وإنما هو جزء خشبي مُستحدث تم تركيبة بعدما قامت لجنة حفظ الأثار العربية بإزالة الرفرف الأثري المتهالك، كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن سقوط الرفرف المُستحدث قد حدث بفعل عوامل الطقس والتعرية.

وأوضحت حلاوة، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أنه لا يمكن أن نتصور أن عدم سقوط الجزء الأثري الأصلي للرفرف الخشبي هو الأزمة الأصيلة فحسب، بل أن هناك أمرين في غاية الأهمية والخطورة تغافلت عنهم الوزارة تماما وهما:

أولاً: أن مسجد السلطان حسن هو من الآثار الإسلامية والعربية الشهيرة التي لا تقل أبدا أهمية أو عراقة عن نظيرتها من الآثار الفرعونية، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقع مثل تلك الأمور في مثل ذلك مكان، خاصة وأنه من المفترض أن تكون هناك عمليات صيانة دورية للمسجد ومشتملاته كي لا تقع مثل تلك الوقائع.

ثانيا: يعتبر مسجد السلطان حسن الأثري هو وجهة سياحية متميزة للتعريف بالحضارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل، بمعنى أن ما حدث قد يؤثر على عجلة السياحة في هذا المكان بشكل كبير.

وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التدخل من أجل الوقوف على حقيقة إبعاد وملابسات تلك المشكلة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالأمر للتأكيد والحرص على عدم تكرار مثل تلك الوقائع المؤسفة مرة أخرى مستقبلا.