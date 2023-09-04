«تشريعية النواب»: إحالة قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى الحكومة قريبا

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع سيشهد زخما في مناقشة مشروعات القوانين التي تهم الشارع المصري، وفي مقدمتها مشروعي قانونين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى احتمالية مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في بداية دورالانعقاد الرابع، موضحا أن اللجنة القضائية المشكلة بوزارة العدل انتهت من إعداد مشروع القانون وضبط صياغته، ومن المتوقع إحالته قريبا إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.

وينظم مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية إجراءات الطلاق ونفقات الأبناء، وكذلك الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلا منهما في الثروة المشتركة سواء كانت أموال أو عقارات، وكذلك قانون الولاية على المال.

وأضاف أن الشارع المصري ينتظر مناقشة وصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد لأهميته، باعتباره يمس كثير من الأسر التي عانت في ظل وجود القانون الحالي للأحوال الشخصية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتابع: قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن أكثر من 500 مادة منظمة للعديد من الأمور، سيكون ضمن مشروعات القوانين المهمة، والتي يجرى مناقشتها في دور الانعقاد الرابع، موضحا أن هذا القانون يتعلق بحقوق وحريات الأفراد وضمانة أساسية في هذا الشأن.

وأضاف أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب، لمناقشة ومراجعة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بذلت جهدا كبيرا على مدار الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها خلال الأيام المقبلة.