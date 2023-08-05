بعد مناقشته بالحوار الوطني.. كيف يحمي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المرأة؟

شهدت جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، نقاشات مكثفة حول قانون الأحوال الشخصية، وتم تناول الأمر من جوانب مختلفة، وحول ذلك قالت الخبير القانوني، دينا المقدم، إن هذا القانون مهم لفئة كبيرة من المجتمع المصري، لذلك حرص الحوار الوطني على تناوله من جوانب عدة، مشيرة إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء ليواكب العصر الحالي، ويتطرق للعديد من القضايا، فضلا عن أنه اهتم بالحفاظ على حقوق المرأة بشكل ملحوظ.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وقالت «المقدم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن من أهم القضايا التي تطرق لها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ مسألة تعدد الزوجات، موضحة أنه وفقا لمشروع القانون، فلابد أن يتم الزواج الثاني برخصة قضائية وموافقة الزوجة الأولى، وذلك يأتي من حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المرأة.

حقوق المرأة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

كما أشارت المقدم، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حرص على تجميع قضايا الطلاق في ملف واحد، وذلك من شأنه حماية حقوق المرأة في تلك المسألة، بالإضافة إلى أنه يوفر عليها العديد من الجهود، فقضايا الطلاق من أكثر القضايا التي تعاني منها المرأة، وكذلك مسألة حضانة الأم والأرملة.

وقالت المقدم، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تطرق أيضا لفكرة الاصطحاب لغير الحاضن، وكذلك الخطبة، ورد الهدايا، التي تعتبر واحدة من القضايا التي يُثار حولها لغط كبير، وسوف تُحسم في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، كما أنه يمنع الشائعات حول تلك المسألة، بالإضافة إلى تنظيم قضايا الخلع.

انتهاء عصر الطلاق الشفهي

وأكدت المقدم، أن من أهم ما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لحماية حقوق المرأة، مسألة الطلاق الشفهي، قائلة: «انتهاء عصر الطلاق الشفهي مع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ولا يمكن إنكار أن ذلك الأمر كان يعتبر تعديا على أبسط حقوق المرأة».

وأوضحت المقدم، أن مشروع القانون اهتم بتنظيم الدعاوى القضائية بين الأزواج، وتطرق أيضا لوثيقة ما قبل الزواج، فضلا عن الزواج العرفي وتقنين أوضاعه، وقضايا النسب، وكذلك مناصفة الثروة عند الطلاق.