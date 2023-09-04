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ضبط كميات كبيرة من المخدرات بـ3.5 مليون جنيه في السويس

كتب:

محمد بركات
01:24 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الأجهزة الأمنية

الأجهزة الأمنية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

وبمناقشتهما أرشدا عن أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، يعاونهما على الترويج للمواد المخدر، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام سيارتين فى النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات