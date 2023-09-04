كيف أثرت زوجات نجوم كرة القدم على مسيرتهم الكروية؟.. «استجابوا لرغباتهن»

على بوابة ملاعب كرة القدم الأوروبية، تحطمت المقولة الشهيرة «وراء كل عظيم امرأة»، لتُسقط نجوم القارة العجوز في فخ النصايع لرغبات وقرارت زوجاتهم، بعد خلع عباءة الزوجة الداعمة وارتداء أخرى تحمل صلاحيات مدير الأعمال والمتحكم الأول في مسيرته.

إيكاردي ضحية واندا

ماورو إيكاردي أبرز المنضمين إلى قائمة متبعي قرارات زوجاتهم، فالأرجنتيني الذي يدافع عن ألوان جالاتا سراي التركي، كان أحد النجوم الواعدين، وهدفًا أساسيًا في حسابات العديد من أندية الصفوة، لكن زوجته كان لها رأيا آخر، بتدخلها في قرارته والتحكم في مسيرته بشكل شبه كامل.

واندا نارا كانت وكيلة أعمال إيكاردي لفترة طويلة، لذلك كانت تمتلك الحق الكامل للدخول في المفاوضات مع الأندية، لكنها دائمًا كانت غير موفقة في مطالبها مع إدارة الأندية التي مثلها الأرجنتيني، وهو ما حدث في أثناء وجوده في إنتر ميلان، عندما تمسكت بالحصول على مبلغ مالي كبير، لترفض الإدارة وتقرر سحب شارة القائد من اللاعب، وتجميده حتى رحل عن صفوف النيراتزوري، الأمر ذاته تكرر مع باريس سان جيرمان.

مارسيلو ضمن القائمة

مارسيلو كان ضحية تدخل زوجته في علاقته بريال مدريد، وذلك قبل وداع البرازيلي لقلعة «سانتياجو برنابيو»، العام المنقضي، بعد رحلة طويلة دامت 12 عامًا، وذلك من خلال استخدام مواقع التواصل الخاصة بها، لتوجيه رسائل وكلمات صارمة إلى إدارة الفريق الملكي، وهو ما فعلته في أثناء مفاوضات الفريق الإسباني مع مارسيلو من أجل تجديد عقده.

ريال مدريد كان يرغب في الإبقاء على مارسيلو، لكن وفقًا للوائح اللوس بلانكوس، التي تنص على عدم تجديد عقود اللاعبين الذين تخطوا الـ30 عامًا، لمدة موسم وحيد، لم يكن هناك خيار، وهو الأمر الذي رفضته الزوجة وأكدت أنه عدم تقدير للاعب البرازيلي، لتتوتر العلاقة ولم يبق مارسيلو طويلًا بعدها، ليرحل عن الفريق الملكي.

إيزابيلا تنهي علاقة سيلفا وإيمري

إيزابيلا دا سيلفا زوجة البرازيلي تياجو سيلفا، كانت من أقوى النماذج المتحكمة، لدرجة تدخلها في قرارات مدرب باريس سان جيرمان، في أثناء دفاع زوجها عن ألوان قميص الفريق الباريسي في وقت سابق، ما جعلها تتسبب في دمار علاقة زوجها بمدربه أوناي إيمري.

إيزابيلا خلقت حالة من العداوة بين تياجو سيلفا ومدربه أوناي إيمري، في أثناء توليه مهمة تدريب باريس سان جيرمان، وذلك بعدما اعتمد الأخير تكتيك يعتمد على جلوس زوجها على مقاعد البدلاء، في مباراة جمعت ريال مدريد والبي إس جي، في دوري أبطال أوروبا، وتهكمت على تصريح المدرب حينها، قائلة: «تكتيك، تكتيك، أي تكتيك هذا! يا إلهي»، لتترك العلاقة ممزقة بين اللاعب ومدربه.