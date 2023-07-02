حسن الخلعي عن غناء أطفال ريال مدريد أغنية «سطلانة»: «مكنتش أتخيل إنها تتشهر كده»

انتشر فيديو لأطفال أكادمية ريال مدريد الإسابنية وهم يغنون أغنية «سطلانة» التي طرحت مؤخرا ضمن أحداث فيلم «بعد الشر» للفنان علي ربيع وأوس أوس، والذي قام بغناؤها الرباعي عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي بتشان، وحسن الخلعي.

حسن الخلعي يتحدث عن تفاصيل أغنية سطلانة

وعلق حسن الخلعي على الفيديو المنتشر لأطفال ريال مدريد وكتب عليه: «مكنتش أتخيل عمري إني أشارك في أغنية وتنجح النجاح ده وألاقي كل العالم بيغنيها ويعمل عليها فيديوهات والناس اللي بتحبني كل ما تشوف فيديو يبعتولي ويعملولي منشن وفرحانين لنجاحي من قلبهم (أهو حب الناس ده بقا نعمة كبيرة ورزق كبير)، وسبحان الله الأغنية تعتبر إفيه معمول لفيلم الفنان علي ربيع».

حسن الخلعي يشكر الصناع

وأضاف: «طبعا اتشهرت لما لعيبة الأهلي رقصوا عليها.. اللي عايز أقوله إن ربنا كبير وله حكمة في أي حاجة وممكن النجاح يجيلك على أهون سبب وحاجه أنت مش متوقعها أصلا، وكمان إني أعمل الأغنية مع فنان كبير زي علي ربيع في فيلم كبير وأغني مع عم عبدالباسط والنجم محمود الليثي، وعم حمدي باتشان. ولما ربنا يحبب فيك ناس عايزه تساعدك زي عم أحمد السبكي.. يبقا ده كرم من ربنا ورزق».