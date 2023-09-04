إطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي خلال الشهر الجاري

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، ومافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لتوحيد الرؤي وتعزيز سبل التعاون لدعم العمل البيئي والتصدي لآثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع صندوق المناخ الاخضر كشريك استراتيجي لحماية البيئة، وذلك على هامش مشاركتها في قمة المناخ الأفريقية، المنعقدة خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي.

إعداد خطة للاستثمار في المناخ

وأعلنت الوزيرة إطلاق مصر أول مؤتمر للاستثمار البيئي المناخي لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص، خلال الشهر الجاري، والتي تساعد في مواجهة اثار التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن اللقاء تناول فرص التعاون مع الصندوق والمشروعات الخاصة بمصر، والتي دعمها الصندوق في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كذلك الخطة الوطنية للتكيف والمشروع الرائد الخاص بحماية النيل والخاص بالتكييف، بالإضافة إلى إعداد خطة للاستثمار في المناخ، والتي جرى إطلاق المرحلة الأولى منها بمؤتمر المناخ cop27، والتي نأمل إطلاق المرحلة الثانية منها خلال cop28 .

وأضافت أن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلي تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحفيز القطاع الخاص، حيث أطلقت مصر مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء قبل مؤتمر المناخ cop27 والمرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكافة أنواعها وبدائل الأكياس البلاستيكية علاوة علي قيام وزارة البيئة بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تهدف إلي إعداد حزم استثمارية لدخول القطاع الخاص وخفض المخاطر الخاصة بمشاركته من خلال فتح قنوات تعاون مع البنوك الدولية و الوطنية و العمل علي تحقيق فهم اكثر لتمويل المناخ.

و لفتت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية دور الصندوق في مضاعفة تمويل المناخ مجال التكيف كأحد توصيات مؤتمري المناخ 26، 27 معربة عن املها أن يلعب الصندوق دور فعال في تمويل مشروعات التكيف بالقارة الافريقية و خاصة أنه قام بدعم الكثير من الدول في مجال إعداد الخطط الوطنية للتكيف.

تأثير التغيرات المناخية على الرقعة الزراعية والمياه وانتاجية المحاصيل

وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن من أهم المجالات التي تعد ذات اولوية حاليا هو القطاع الزراعي خاصة مع تأثير التغيرات المناخية علي الرقعة الزراعية والمياه وانتاجية المحاصيل والتأثير المباشر على صغار المزارعين، وأهمية ربط تغير المناخ بالتصحر لأن معظم الشعوب تعتمد علي الزراعة، ما يوثر على الأمن الغذائي لشعوبها.