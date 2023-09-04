6 ملفات في صالون «التنسيقية» اليوم.. بينها وضع الأحزاب وحرية الرأي

انطلق منذ قليل، الصالون النقاشي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويناقش أوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير، على هامش ما يتم مناقشته داخل الجلسات العامة للحوار الوطني في هذا الشأن.

وجاءت مناقشات صالون «التنسيقية» اليوم، لتشمل ملفات وقضايا المحور الساسي، وخاصة أوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير، وذلك على مدار جلستين ناقشتا التالي:

الجلسة الأولى

- أوضاع الأحزاب السياسية.

- قانون الأحزاب السياسية.

- الدمج والتحالفات الحزبية.

- الحوكمة المالية والإدارية.

- دور لجنة شئون الأحزاب.

الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية من صالون «التنسيقية» ناقشت قضية حرية الرأي والتعبير، بعد مناقشة هذا الملف، أمس الأحد، في جلسة الحوار الوطني الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المدرجة ضمن لجان المحور السياسي.

المشاركون في صالون «التنسيقية»

وأدار الحوار النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، في الجلسة الأولى.

أما الجلسة الثانية، شارك فيها كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.