نائب التنسيقية: ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم خطوة مهمة

ثمن النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترحبيها بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتطوير قدراتهم، موضحا أن القرار يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.

توجيهات الرئيس بتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا

وأضاف «بدوي»، في بيان له، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يؤكد أن الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية أولت اهتماما غير مسبوق لملف الشباب فعندما تولى الرئيس السيسي المسؤولية وجه جميع المؤسسات بالعمل على تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا، بالإضافة التي توجيهات الرئيس بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الدولة حريصة على تمكين الشباب

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بأن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وضع الشباب على رأس أولوياته حيث وجه بتدريبهم وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في الدولة، لافتا أن عملية تأهيل الشباب بدأت بإطلاق الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأشار «بدوي»، إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تمكين الشباب في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم وتحقق ذلك فالشباب متواجد في معظم مؤسسات الدولة كما يواجد في كافة المحافل، موضحا أن القيادية السياسية وضعت استراتيجية متكاملة لدعم الشباب.