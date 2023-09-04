متحف تل بسطا بالشرقية يستعرض «تماثيل التراكوتا» ضمن معرض «للأثر حكاية»

قالت ناهد مصطفى، أمينة متحف، بمتحف تل بسطا بالشرقية، إن مصطلح تماثيل «التراكوتا» يطلق على التماثيل المصنوعة من الطين المحروق، التي ظهرت في مصر في العصور المتأخرة، مضيفة خلال معرض «للأثر حكاية» الذي يقيمه المتحف للتعريف بالآثار الموجودة به، أن تماثيل التراكوتا بلغت ذروة انتشارها في العصر الهلنستي بالقرن الرابع قبل الميلاد، حيث كانت الإسكندرية والفيوم أهم مراكز إنتاجها.

تماثيل تميزت بالرشاقة

وأشارت إلي أن التماثيل كانت تُحرق ثم تُغطى بطلاء لامع أبيض اللون ثم تحرق مرة ثانية لكي يتم التلوين عليها ‏بالألوان، وتميزت بجودتها، موضحة أن تلك التماثيل تميزت بالرشاقة والجمال ودقة تسريحات الشعر والألوان الزاهية ورخص التكلفة إذ إنها صغيرة الحجم.

قرابين للآلهة

وأوضحت أن تماثيل التراكوتا، استخدمت كقرابين للآلهة داخل المعبد، ووضعت في المقابر مع المتوفى لحمايته في العالم الآخر، لافتة إلى أن العرض المتحفي بمتحف تل بسطا يضم نماذج لتلك التماثيل التي تعود للقرن الرابع قبل الميلاد.