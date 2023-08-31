أستاذ آثار إسلامية: كنائس مصر التاريخية ليس لها مثيل في العالم

أوضح الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، ضرورة أن تقوم وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بتنظيم رحلات للطلاب إلى المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية، للتعرف على عراقة الحضارة المصرية.

مجهودات كبيرة لترميم الآثار الدينية

وأضاف عبد الرحيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لترميم الآثار الدينية، وهناك كم رائع من الكنائس التي ليس لها مثيل في العالم تتواجد في مصر، لاسيما الكنيسة المعلقة.

الكنيسة المعلقة لها العديد من الهياكل والمسابح

وتابع أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة: «كل كنائس العالم لها هيكل واسع ومسبح واحد، إلا الكنيسة المعلقة لها العديد من الهياكل والمسابح، وهذا ما يجذب الأجانب والمصريين لرؤية ما تبذله الدولة المصرية من مجهودات لإظهار جودة الآثار المصرية».

جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة

وأشار إلى أن جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة، شهد تطويرا كبيرا في الفترة السابقة من قبل الدولة المصرية، ويجب زيارة حصن بابليون القريب من جامع عمرو بن العاص، للتعرف على عراقة الحضارة المصرية بالقاهرة التاريخية.