«أكة رنجة».. ذكريات ماجد الكدواني مع إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»

استعاد الفنان ماجد الكدواني، ذكرياته مع برنامج «صاحبة السعادة» في إحدى الحلقات السابقة، لاسيما «أكلة الرنجة» التي تناولها مع الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، على الهواء، قائلا: «اتفاجئت يومها بالرنجة، كنت رايح أتكلم مع الفنانة إسعاد يونس لقيتني دخلت المطبخ الأول وكم طواجن ورنجة وبصل وكانت مفاجآة».

وتابع «الكدواني» خلال حوراه مع إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، بأن مشهد «الحرب بالبصل مشهد كلاسيكي.. هنفضل فاكرينها طول العمر وشرف عظيم، وأكلة الفسيخ الوحيدة مبعرفش بتخلص امتى ولا امتى تشبع منها.. إلا لما مشنة العيش تخلص».

واستطرد الفنان ماجد الكدواني، «أكلنا عيش وملح أنا وإسعاد ومعرفش أزعل منها أبداً.. وقالت لي مثل عن البصل: أي بلد توصلها كل من بصلها».