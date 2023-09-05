الأمم المتحدة تعرب علن قلقها بعد مواجهات الإريتريين في تل أبيب

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين عن «قلقها» من «العدد المرتفع» للجرحى خلال أعمال شغب في نهاية الأسبوع الماضي في تل أبيب بمشاركة إريتريين، وطلبت فتح تحقيق.

وقالت المفوضية السامية عبر منصة «إكس»، تويتر سابقًا، إنَّها «قلقة من العدد المرتفع من الجرحى خلال تظاهرات شارك فيها معارضون إريتريون، خصوصًا في إسرائيل»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وأكّدت أنه «من الحيوي إجراء تحقيقات وتجنب خطاب الكراهية ولا سيما من جانب السُلطات واحترام مبدأ عدم الترحيل».

وقوع عدد كبير من الجرحى في إسرائيل

وأشارت ناطقة باسم المفوضية لوكالة «فرانس برس» في رسالة إلكترونية إلى تظاهرات أخرى لإريتريين في سويسرا والنرويج «لكن في إسرائيل وقع عدد كبير من الجرحى».

واندلعت المواجهات السبت بعدما تجمع مئات الإريتريين أمام قاعة في تل أبيب كان يفترض أن يُقام فيها حدث مؤيد للنظام من تنظيم سفارة إريتريا في إسرائيل.