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الشرطة الإسرائيلية تطلق الرصاص على طالبي اللجوء.. ماذا يحدث في تل أبيب؟

كتب:

محمد عزالدين
05:15 م | السبت 02 سبتمبر 2023
دانة أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية

دانة أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية

كشفت دانة أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، مزيداً من التفاصيل بشأن إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار على العشرات من طالبي اللجوء في تل أبيب.

أعداد المصابين بين أفراد الشرطة

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أعداد المصابين بين أفراد الشرطة الإسرائيلية بلغت 27 مصاباً، في المقابل هناك 11 إصابة بين صفوف أنصار الحكومة.

وتابعت: «اندلعت المواجهات بعد خروج مواطنين إريتريين، معارضين لحكومتهم، من طالبي اللجوء، في مظاهرات، وكانوا ينوون الذهاب نحو سفارتهم، حيث قامت الشرطة بنصب الحواجز في منطقة (يد حروتسيم) لمنعهم من الوصول»، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وطالبي اللجوء الإريتريين.

تسارع الدعوات للمظاهرات في تل أبيب

وواصلت: «هناك العديد من الحقوق المسلوبة، لذا انطلقت الدعوات للمظاهرات، التي تتسارع وتيرتها، إذ أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز وقاموا بتكسير نوافذ المباني وزجاج المركبات».

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بقلم محمد عزالدين