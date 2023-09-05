«مدبولي»: مصر لعبت دورا رئيسيا لدعم أفريقيا خلال قمة شرم الشيخ للمناخ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لعبت دورا رئيسيا في قمة المناخ الـ27، إذ قررت العمل على الصناديق المختلفة لكي تتمكن من تلبية احتياجات القارة الأفريقية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في المناخ الأفريقية الأولى المنعقدة بكينيا عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «وضمن هذا السياق، قمة أفريقيا للمناخ تأتي في فترة هامة بهدف إعادة التشديد على الالتزام بالنمو الأخضر للحصول على المساعدات المالية والتقنية للاستثمارات الضرورية التي ستسمح لنا باستكشاف كل الثروات الموجودة في القارة الأفريقية، وذلك ليس فقط من خلال الاستثمارات والتمويلات التي قد تصل إلى مشروعات المرونة، ولكن أيضا من خلال بعض التمويلات لمواجهة الخسائر والأضرار».

وأكد على الدور التي ستؤديه لجنة الرؤساء الأفارقة فضلا عن لجنة الاجتماعات الأفريقية ولجنة وزراء البيئة الأفريقية لمواجهة التغير المناخي وتداعياته الوخيمة علينا.