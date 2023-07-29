نائب: ترشيد الكهرباء بالمساجد يعكس تنسيق جهود الحكومة لمواجهة التغير المناخي

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، برؤية وزارة الأوقاف بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها، بالتزامن مع الظروف والمتغيرات المناخية التي يمر بها العالم كله، ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة.

استخدام أجهزة الآذان الموحد

وأكد «سليم»، في بيان أصدره اليوم، تأييده التام لرؤية وزارة الأوقاف، والتي تتمثل في فصل جميع السخانات الكهربائية فصلاً تامًا، حيث لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف، وتخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه، وقصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية، والاقتصار في الإضاءة على ما تفتضيه الحاجة دون أي إسراف، وفي حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد يُكتفى بمكبر صوت واحد، وعدم ترك أي أجهزة كهربائية في وضع التشغيل في غير أوقات الصلاة.

ترشيد الكهرباء في المساجد

وأشاد النائب بتكليفات وزارة الأوقاف لجميع الأئمة والعاملين بالمساجد مراعاة ذلك، وعلى جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك بمنتهى الجدية، ورفع أي مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني.

ووجه «سليم» تحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الرؤية الثاقبة، لمساندة ودعم جهود الدولة في حل مشكلات انقطاع الكهرباء، مناشدًا جميع المواطنين بترشيد الاستهلاك الكهربائي داخل منازلهم خلال هذه الفترة.