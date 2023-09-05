«التخطيط»: زيادة عدد السكان خلال العشر سنوات الأخيرة 25 مليون نسمة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في العشر سنوات الأخيرة، زاد عدد سكان مصر قرابة 25 مليون نسمة، ما يؤدي إلى ضغط شديد للغاية على الموارد وجهود التنمية، مشيرة إلى أنه كلما زاد عدد السكان زاد عدد الأطفال في الدولة.

وأضافت خلال كلمته خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نحن بحاجة إلى أن يكون كل فرد في المجتمع ذو صحة جيدة ومنتج»، متابعة: «كل 100 فرد يعمل وينتج بالمجتمع المصري من أجل توفير احيتاجات 61 شخص آخر، وهذا يقلل من متوسطات الدخل والإدخار والاستثمار على مستوى الدولة».

وتابعت: «المعدلات المثلى هي الوصول إلى أقل من 50 فرد للإعالة، والزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية ومتوسطات الدخل، وتؤثر على الموارد فهناك فجوة شديدة تزداد بين الطلب على الغذاء والمعروض من الغذاء، فبزيادة السكان يزداد زيادة الطلب على الغذاء».

وأوضحت أن الدولة بذلت جهودا كبيرة للغاية لتعزيز الإنتاج الزراعي، سواء من خلال منظومة الزراعة المستدامة أو استصلاح الأراضي الزراعية.