هالة السعيد تبحث مع وزير الاقتصاد الفلسطيني تعزيز التعاون المشترك

استقبلت، اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، وذلك لبحث سبل التعاون.

تقديم كل الدعم التقني للحكومة الفلسطينية

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد مصر لتقديم كل الدعم التقني للحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى العلاقات القوية التي تجمع البلدين.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مجالات عمل الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة مسؤولة عن متابعة رؤية مصر 2030، ووضع أهدافها بما يتطابق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الوزارة تعمل علي إعداد الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية السنوية، التي تراعي في مستهدفاتها نسب النمو والبطالة وجميع المستهدفات الأخرى.

دور صندوق مصر السيادي

وأشارت «السعيد» إلى دور الصندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، ويهدف إلى مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك مجموعة من الجهات التابعة للوزارة، مثل معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذي يضم مركز للحوكمة وآخر للتنمية المستدامة، إضافة إلى مركز لريادة الأعمال والمركز الديموجرافي، كما يتبع الوزارة كذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مهام وتخصصات وزارة الاقتصاد الفلسطينية

من جانبه، أبدى خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، عن امتنانه لعقد اللقاء، مستعرضًا مهام وتخصصات وزارة الاقتصاد الفلسطينية، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الفلسطينية على كل المستويات.

وأعرب الوزير، عن تطلعه لأن تكون العلاقات الاقتصادية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة أكثر قوة ومتانة.

وحضر اللقاء من الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي، ومن الجانب الفلسطيني، طارق فانوس، مندوب سفارة فلسطين بالقاهرة، ومعاذ الجعبري، مدير مكتب الوزير، وحيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأحمد راغب الحاج، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، وسهى عوض الله، رئيس ديوان الوزير.