وزيرة التخطيط: زيادة السكان تجبرنا على استيراد الكثير من المواد الغذائية

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «نضطر إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت بسبب الزيادة السكانية على الرغم من الجهود الشديدة التي تبذلها مصر في استصلاح الأراضي والمنظومة الزراعية المتطورة».

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «هناك نقص شديد فيما يكفي المواطن المصري من المياه بصورة مستمرة على الرغم من الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة واستخدام المياه في الزراعة بصورة أكثر فعالية فضلا عن كل المشروعات الخاصة لتحلية المياه وخدمات الصرف الصحي».

وتابعت: «ما تنفقه الدولة في الاستثمارات بالتعليم في آخر 10 سنوات ماضية يبلغ 9 أضعاف ما كانت تنفقه في 2014-2015، فمع الزيادة السكانية أصبحت الدولة تنفق على إنشاء فصول جديدة وبنية تحتية معلوماتية ومنظومة جدارات وتطوير وتدريب في المعلمين فضلًا عن إحلال وتجديد الفصول، والنسبة الأكبر في هذا الاستثمار بحوالي 80% منه يكون لصالح إنشاء فصول جديدة وهذا من أجل الحفاظ على متوسط كثافة الفصول كوننا غير قادرين على خفضها للعدد المأمول».