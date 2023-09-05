وزيرة التخطيط: أنفقنا 15 مليار جنيه للحفاظ على متوسط كثافة الفصول

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ متوسط كثافة الفصول اليوم 48 طفلا، موضحا أنّ مصر أنفقت 15 مليار جنيه هذا العام لتحافظ على هذه الكثافة، ولولا وجود العدد الجديد والكبير الذي ينضم إلى المدارس سنويا، كان سيتم توجيه الأموال لمشروعات أخرى، مثل البنية التحتية المعلوماتية، فضلا عن تدريب وتطوير المعلمين، وغيرها من الإجراءات لرفع كفاءة التعليم بشكل أفضل».

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الدولة المصرية أنفقت هذا العام 13 ضعفا ما أنفقته على الاستثمار الصحي، ورغم كل هذا ما زال مؤشر التنمية في مصر ورأس المال البشري في الوضع المتوسط».

وتابعت: «هناك انخفاض في عدد وفيات الأطفال والأم في سن الولادة، نريد الاستثمار في خصائص السكان بشكل أكبر من خلال التمكين الاقتصادي والوعي الثقافي الكبير وغيرها من الإجراءات».