حظك اليوم برج الثور الأربعاء 6-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

التمرد صفة أساسية في مولود برج الثور كما أنه من الأبراج العنيدة التي يصعب التعامل معها ورغم ذلك فهذا المولود يتم بالثقة بالنفس وقدراته على مواجهة التحديات، سواء في حياته المهنية والعاطفية.

يتسم مولود برج الثور بأنه صاحب قدرة كبيرة على تحمل أي مسؤولية، وهو أيضا من الشخصيات التي لا تتراجع عن قراراتها، وشديد العناد في حياته الخاصة والعاطفية، وشديد الحب والوفاء لمن يحب والمقربين منه، ومولود برج الثور أيضًا من الشخصيات المحبة للعناد والامتلاك على الصعيد الأسري والاجتماعي.

وتنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الثور المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

احذر مولود برج الثور فاليوم الوضع معاكس احذر الأربعاء من أخذ خطوات سريعة ومتهورة بشأن وظيفتك وأنه في فكرت جيدا ربما تصيب بعض أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

ويخبرك الفك مولود برج الثور أن وجود القمر في برجك قد يجعلك سريع الغضب والانفعال، لذا عليك الحذر، ودراسة خطواتك، وتحليل الأمور بتروي قبل اتخاذ القرارات، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

اليوم الأربعاء واحد من أيامك المشحونة بالانفعالات مولود برج الثور وتنصحك الأفلاك بألا تبالغ في طلبك للمثالية مع الشريك، حتى لا يصيبك ذلك بالإحباط وعدم التسرع.

حاول قدر الإمكان الاستماع لمن تحب وحاول أن تستصغر الحوار واعتني بأقوالك نظرًا لأن الشمس ما زالت في وضع معاكس اليوم.