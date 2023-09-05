حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 5-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بكونه شخصية اجتماعية ومرحة كوميدية ورومانسية وذكية ويحب السفر والمغامرة والتجربة والتنقلات، ويمتلك مهارة التكيف مع الأوضاع المتغيرة والتعايش تحت أي ظرف، يمكنه التعامل مع كل الشخصيات.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق الموقع الخاص بخبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي..

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الهني

الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل، ومن يعمل كموظف بإمكانه إثبات جدارته والنجاح في مجال عمله، حيث يمل الزملاء للتعاون معه، لكنك قد تدخل اليوم في متاهة أو مشكلة قانونية لم تكن في الحسبان.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

مواليد برج القوس تعيشون أجواءكم الرومانسية دافئة، وحاولوا أن تكونوا دبلوماسيين في تعاملكم مع المسؤولين لأن أفكاركم ليست مقبولة تماما عندهم، وقد تجد صعوبة في إيجاد الشخص المناسب لك.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس هاني شاكر ونجلاء فتحي.