وزير الخارجية: نتطلع إلى بناء صداقة تاريخية مع اليابان

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن لقائه مع يوشيماسا هاياشي وزير الخارجية الياباني تناول اهتمام البلدين ببناء علاقات صداقة تاريخية، وتأتي للبناء على الزخم المتولد عن زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح شكري، في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه وزير خارجية اليابان، والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه تبادل مع نظيره الياباني؛ الإعراب عن التطلع إلى أن تشهد الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في مطلع ديسمبر المقبل بطوكيو، بحثا معمقا لكيفية ترجمة الإعلان المهم الذي يمثل علامة فارقة على طريق العلاقات المصرية اليابانية.