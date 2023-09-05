أمين الجامعة العربية: التعاون مع اليابان يشهد نموا ملحوظا في مختلف المجالات

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، إنّ الحوار والتواصل يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتنمية أواصر الصداقة والتعاون بين الدول.

وأضاف أبوالغيط، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني، الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه على ثقة بأنّ الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من شأنها توفير المزيد من الفرص للسلام والتنمية.

وتابع بأنّ التعاون مع اليابان يشهد نموًا ملحوظًا في مختلف المجالات، وحقق نتائج طيبة مشيرا إلى أنه يتطلع إلى المزيد، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنّها تُصنّف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية.