أحمد أبو الغيط يؤكد ثقته في مواصلة أرمينيا دعمها للسلم والأمن والاستقرار

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على متانة العلاقات التاريخية بين أرمينيا والعالم العربية باعتبارها شريكاً رئيسياً في منطقة القوقاز، معربا عن ثقته في أن أرمينيا ستواصل دورها التقليدي دعماً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيدا بمواقفها في دعم القضية الفلسطينية.

استقبال أمين عام الجامعة لوزير خارجية أرمينيا

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط اليوم الثلاثاء وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.

ومن المقرر أن يلقي الوزير الأرميني كلمة أمام الوزراء العرب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم (159) غداً الأربعاء بمقر الأمانة العامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، في تصريح اليوم، إن أبو الغيط ناقش مع وزير الخارجية الأرميني سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الأرميني حرص بدوره على تثمين علاقات بلاده بالدول العربية، مؤكداً ضرورة بذل الجهود الجماعية خلال المرحلة القادمة للارتقاء بالعلاقات على كافة الأصعدة، معربا عن حرص بلاده على توسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية.

كما أطلع الوزير الأرميني الأمين العام على رؤية بلاده بشأن تداعيات الأزمة في أوكرانيا.