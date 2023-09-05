أبوالغيط: فلسطين أهم قضايا الأمة العربية والتحديات الدولية لن تمنع دفاعنا عنها

قال أحمد أبوالغيط أمين الجامعة العربية، إن العالم يموج بالتحديات والتطورات المتسارعة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا وبيئيا، ما يقتضي مواصلة التنسيق والتشاور حول السبل المثلى لمواجهة التحديات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع، والمنطقة العربية على وجه الخصوص.

أضاف في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «نتطلع إلى مداولاتنا خلال هذا الاجتماع بما يمثله من فرصة مهمة للحوار والعمل لخدمة مصالحنا المشتركة وصياغة أجندات إيجابية تخاطب المستقبل وعمومه».

وأشار إلى أن تعاظم التحديات الدولية وتشابكها لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي كانت وستظل مهما طال الزمن وكثرت الأزمات القضية المركزية للأمة العربية وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل الدفاع عن الحقوق للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.