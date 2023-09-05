«أبو الغيط»: نتطلع إلى اعتراف اليابان بفلسطين.. ومطالبتها بحل الدولتين

أشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالدعم المالي والاقتصادي والإنساني الذي تقدمه اليابان للشعب الفلسطيني سواء تلك المساعدات التي تقدمها لوكالة أونروا أو ما طرحته من مبادرات مثل ممر السلام والازدهار ومؤتمر تعزيز التعاون الشرق آسيوي من أجل تنمية فلسطين.

مواصلة الدعم التنموي للشعب الفلسطيني

وأضاف في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني، الذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «نتطلع إلى مواصلة هذا الدعم العالي والتنموي للشعب الفلسطيني، كما نأمل من أصدقائنا وشركائنا التحرك السياسي لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة بما في ذلك دعم مطلب دولة فلسطين العادل بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة».

وتابع: «ونتطلع من اليابان أن تحذو حذو الكثير من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وهو ما يندرج في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، كما نتطلع إلى دور اليابان الحيوي في هذا الشأن من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن حاليا».