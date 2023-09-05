APNEA عن فقدان البشر للحب في عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

شهد مسرح البالون، العرض المسرحي الإيطالي APNEA إخراج جورجيا سيري، وهو من نوعية عروض الأداء الحركي، وذلك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

تفاصيل عرض apnea

والعرض APNEA ضمن مهرجان المسرح التجريبي يعتمد على حركة أداء الممثلين الجماعية وتقنية الإنارة السوداء ومؤثرات سينوجرافيا، تتراوح بين الضوء والعتمة، وهو عرض دراما النهاية البشرية، حول اثنا عشر من البشر هم الباقون فوق سطح البسيطة، فقدوا مفهوم الحب وبذلك يتفجر بينهم الصراع مع أن هدفهم جميعا واحد، هو البقاء وإعمار الأرض من جديد.

ويعد هذا العرض هو المسرحية الثالثة والأخيرة من الثلاثية المسرحية: (انقراض البشر)، وكلها تدور حول خيط واحد: لقد قتلت البشرية الحب، وبالتالي الكوكب. كل ما تبقى من البشر هو مجموعة من اثنا عشر ناجيًا، انقسموا بين الرجال والنساء، يتقاتلون باستمرار، على الرغم من أن لديهم هدفًا مشتركًا: إعادة سكان الكوكب/ إعادة البشرية للكوكب.

ممكلتان في العرض

العرض يعبر عن مملكتين البشرية والمحيط. الأول فقد معنى كلمة الحب بشكل لا يمكن استرداده، وهو يسقط نحو الانقراض، والثاني يعيش في تناغم وسلام. تصطدم حماقة الرجال، البشر بالحب الذي أظهرته المخلوقات البحرية فهي قصة قسوة وحلول ومساومات للتفاهم، من المحاولات الأخيرة، من الفرص الأخيرة، هل يستحق الجنس البشري البقاء على قيد الحياة ونشر العرقيات والفصائل، قبل أن تصبح عملية الانقراض لا رجعة فيها.