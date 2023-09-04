إقبال كبير على العرض الفلسطيني «فنتولين العودة» ضمن مهرجان المسرح التجريبي

إقبال جماهيري كبير شهده العرض الفلسطيني «فنتولين العودة»، قبيل عرضه بمسرح الطليعة، ضمن عروض مهرجان المسرح التجريبي في دورته الـ30، برئاسة الدكتور سامح مهران.

حضر الجمهور قبل ساعة من بدء العرض، استعدادا لمشاهدة العرض الفلسطيني الذي ينافس ضمن مسابقة المهرجان، وامتلأت صالة العرض فور السماح للجمهور بالدخول.

ووصلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج عصام السيد، إلي المسرح استعداد لمشاهدة العرض أيضا، فور انتهاء العرض اليوناني بالمسرح القومي والذي ينافس أيضا ضمن عروض المهرجان.

وتضم اللجنة في عضويتها الفنان أحمد كمال، جليز فورمان، وأسيمون ديبوراه كاوي والفنان السوري جهاد سعد، وآخرينت، بجانب حضور الوفود المرافقة للفرق وضيوف المهرجان من مختلف الدول العربية والأجنبية.

تفاصيل العرض

تدور أحداث العرض حول حكاية امرأة عالقة في مصعد، عاشت الترحال المستمر تصارع من أجل الحفاظ على هويتها بين ذكريات الماضي والتوجس من المستقبل.

حملت أكثر من هوية في حياتها، فهي اللاجئة في لبنان وسوريا، وابنة أبناء منظمة التحرير في تونس، والعائدة في فلسطين، والمهاجرة في النمسا وألمانيا.

تتقاطع حكايتها مع آمال وآلام كل الفلسطينيين في الداخل والشتات، وتجد نفسها تنتمي للكل واللاشيء، فيرصد العمل سيكولوجيا الاغتراب والحنين ويستدعي حالة التشويش بين البقاء في الوطن أو فكرة الهجرة.