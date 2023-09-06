خطوات حماية الصور من الحذف على هاتف «أبل».. تحقق من الإعدادات

بعد مرور 30 يومًا يتم حذف الصور نهائيًا من على أجهزة أبل، وذلك بعد حفظه على ألبوم المحذوف، ولا يمكن استعادتها مرة أخرى، إلاعن طريق أخرى للاسترداد، أبرزها الاستعادة من النسخة الاحتياطية، وذلك حسب ما نشره موقع «العربية»، لذلك لا بد من عمل نسخة احتياطية للصور بانتظام والتحقق من إعدادات «iCloud».

خطوات بسيطة

ومن أفضل الطرق لتجنب حدوث حذف الصور، أولا التأكد من إيقاف تشغيل إعداد «iCloud» الخاص بالمستخدم قبل حذف الصور ومقاطع الفيديو من الجهاز، وبذلك لن تختفي الصور ومقاطع الفيديو ولا يتم فقدانها، وذلك عن طريق عدة خطوات تعرف عليها من هنا.