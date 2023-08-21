أول رد من «النقل» على الصور المتداولة لتناول عمال الطعام على إحدى بوابات محطة مصر

في أول رد لوزارة النقل، على الصورة المتداولة لقيام بعض العاملين في محطة رمسيس للسكك الحديدية بتناول الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية داخل صالة المحطة، مؤكدة أنه فور رصد الصورة المتداولة قامت هيئة السكك الحديدية بإحالتهم للتحقيق للوقوف على أسباب هذا السلوك.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها، أنّ هؤلاء العاملين يقومون بالعمل بنظام الورديات من 6 إلى 8 ساعات يوميا، ومخصص لهم وقت للراحة في منتصف الوردية لتناول الوجبات المختلفة وأداء الصلاة، لافتة إلى أنه غير مسموح للموظفين بتناول الطعام أثناء فترات العمل سواء داخل المكاتب أو على بوابات الدخول والخروج في المحطات المختلفة.

وزارة النقل حرصت على تدعيم كافة الهيئات

وأكدت الوزارة، أنه يمكن لكافة العاملين في محطات السكك الحديدية، تناول الوجبات في فترة الراحة داخل الكافيتريات المنشرة داخل المحطات، كما أن وزارة النقل حرصت على تدعيم كافة الهيئات والشركات التابعة لها بكافتيريات تقدم مستويات متميزة من الخدمة لكافة العاملين بالوزارة، ومنها على سبيل المثال الكافيتريا المتواجدة داخل مبني وزارة النقل بالحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة.

«النقل»: لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة

ونوهت وزارة النقل، إلى أنها لا تتوان في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاة كل مقصر، طبقا لمبدأ الثواب والعقاب، للحفاظ علي سير وانضباط منظومة العمل ضمن خطة تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، مؤكدة أن هذه الواقعة فردية، وأن كافة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الشركات والهيئات التابعة للوزارة يبذلون قصارى الجهد لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، والتي أصبح المواطن المصري يشهدها على أرض الواقع بالتزامن مع التطور الكبير التي تشهدها كافة قطاعات النقل ومنها منظومة السكك الحديدية.