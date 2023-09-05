منسق الحوار الوطني: بعض المشاركين أكدوا ضرورة زيادة الإنتاج لمواجهة التضخم

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ جلستي اليوم في المحور الاقتصادي من الحوار الوطني خلصتا إلى بعض الأمور مثل معالجة التضخم وغلاء الأسعار على المدى القصير، وكان هناك بعض الاقتراحات بخصوص سلع استراتيجية بأن يتم ضبطها عن طريق التسعير، بينما قال البعض الآخر إن القانون يسمح بالتسعير الجبري لبعض السلع.

زيادة الإنتاج في السوق

وأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدكتور أحمد جلال قدم تصورا دقيقا وتفصيليا على المدى المتوسط والقصير، مشيرًا إلى أن اللجنة المصغرة تناقش كل هذه الأمور للخروج بتوصيات محددة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: «عدد كبير من المشاركين في جلسة التضخم تحدثوا عن أهمية زيادة الإنتاج في السوق لحل أزمة غلاء الأسعار، وإيجاد حل للمصانع المغلقة فيما يتعلق بمواجهة التضخم، وهو ما حدث أيضا في جلسة الصناعة».