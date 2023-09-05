وزير النقل الأسبق: استجابة الرئيس لمقترحات الحوار الوطني مبشرة بالخير

قال الدكتور جلال مصطفى السعيد، وزير النقل الأسبق، إن ما حدث في 30 يونيه حدث جلل بالنسبة لتنظيم الجماعة الإرهابية الذي كان يحاول أن يختطف مصر، ونجح في ذلك بعض الوقت.

تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بدأ منذ 80 عامًا

وتابع «السعيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بدأ منذ 80 عامًا ومنذ إنشائه وهو يخطط للسيطرة على الدولة، وسمحت لهم الدولة في السابق بالعمل داخل البلاد، ما أدى إلى تغلغل التنظيم داخل مفاصل الدولة المصرية.

الحوار الوطني فكرة متميزة

ولفت إلى أن الحوار الوطني فكرة متميزة، ونتج عنه طرح الكثير من الأفكار التي عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي تتحول إلى قوانين، مشيرًا إلى أن البعض كان يتحدث عن قضايا الرأي وخلافه، وهذا الأمر كتب في مقترحات الحوار الوطني، واستجاب الرئيس لهذه المقترحات وأرسلها إلى جهات التنفيذ، وهذا الإجراء مبشر بالخير.