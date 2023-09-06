موعد حدوث ظاهرة المذنب نيشيمورا.. «لا تراها سوى مرة واحدة في العمر»

ظاهرة المذنب نيشيمورا هو حدث فلكي نادر، لن تشاهده بحياتك سوى مرة واحدة في العمر بحسب خبراء الفلك، الذي أكدوا أنّ هذا المذنب لم يشهد كوكب الأرض زيارته من قبل، وبالتالي لا يستطيع العلماء تقدير مدى سطوعه، ومن المتوقع أن يكون في أقرب مسافة إلى الشمس في اليوم الثامن عشر وهو اليوم الذي يجب أن يكون فيه في ذروة سطوعه إذا لم يتفكك تحت تأثير حرارة الشمس.

ويقول الأستاذ براد جيبسون، مدير مركز EA ميلن للفيزياء الفلكية بجامعة هال، إنّ المذنب نيشيمورا يسافر عبر الفضاء بسرعة 240 ألف ميل في الساعة، وهو مرئي بالفعل بالعين المجردة، تم اكتشافه في أغسطس فقط، وسيكون أقرب إلى الأرض خلال الأيام المقبلة.

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